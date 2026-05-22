Ελεονώρα Μελέτη: «Για πολλούς πολιτικούς είμαι η πρωινατζού»

Καλεσμένη στο πλατό του «Πρωινού» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (22/5) η Ελεονώρα Μελέτη, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Η παρουσιάστρια και νυν ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε τα χαρτιά της, μιλώντας για τη νέα της απαιτητική καθημερινότητα που μοιράζεται ανάμεσα σε Αθήνα και Βρυξέλλες, τις προκλήσεις της πολιτικής σκηνής, αλλά και το ανοιχτό ενδεχόμενο μιας τηλεοπτικής επιστροφής.

Αναφερόμενη στις δυσκολίες των συνεχόμενων ταξιδιών, η Ελεονώρα Μελέτη μοιράστηκε μια τρομακτική εμπειρία που έζησε πρόσφατα στον αέρα: «Το πήγαινε-έλα είναι εξαντλητικό αλλά το κάνω κάθε εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα είχα την πιο επεισοδιακή προσγείωση.

Το αεροπλάνο ακούμπησε στον διάδρομο και σηκώθηκε ξανά. Πάγωσα, τα έκανα πάνω μου, μετά από μισή ώρα προσγειωθήκαμε. Αυτό συνέβη λόγω καιρού», αποκάλυψε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ίδια αναφέρθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουν ορισμένοι συνάδελφοί της στον πολιτικό στίβο, εξαιτίας της μακρόχρονης πορείας της στην ψυχαγωγία.

«Για πολλούς πολιτικούς είμαι η “πρωινατζού”- με στηρίζουν τα celebrity sites», δήλωσε με νόημα, συμπληρώνοντας πως συχνά τα media εστιάζουν στην ίντριγκα και όχι στην ουσία του έργου της. «Δεν έχω προσκλήσεις από τα Μέσα, συνήθως με καλούν στις εκπομπές για να τσακωθώ με κάποιον κι όχι για το τι κάνω σε αυτή την παράταξη», υπογράμμισε.

Φυσικά, από την κουβέντα δεν θα μπορούσε να λείπει το τηλεοπτικό της μέλλον. Η Ελεονώρα Μελέτη ξεκαθάρισε στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 πως δεν κλείνει την πόρτα στη μικρή οθόνη, ωστόσο απέκλεισε τη συμμετοχή της σε κάποιο καθημερινό project, λόγω του βεβαρημένου της προγράμματος. «Είχα δύο προσεγγίσεις για την τηλεόραση. Ακριβώς επειδή δεν είναι δεδομένη η θέση του Ευρωβουλευτή, θα ξαναέκανα τηλεόραση. Εβδομαδιαίο θα έκανα γιατί δε γίνεται αλλιώς», κατέληξε.