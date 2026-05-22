Η πρώτη αντίδραση Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκιση: «Αναμένω ακόμα απάντηση στο καίριο ερώτημα»

Με δήλωση που επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση που διατυπώνει από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, αντέδρασε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο επιστροφής του στη φυλακή, μετά την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκισή του με όρους.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός πως έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση, επιχειρείται να ανατραπεί η αποφυλάκισή του για πολιτικούς λόγους.

«Δεν εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο documentonews.gr, το ισχύον νομικό πλαίσιο για την αποφυλάκιση κρατουμένων δεν προβλέπει επανεξέταση της ουσίας της υπόθεσης για την οποία καταδικάστηκε κάποιος, αλλά βασίζεται σε τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια που αφορούν τη συμπεριφορά και τον χρόνο κράτησης.

Διαβάστε ακόμα: Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών

Ο ίδιος σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της πολυετούς κράτησής του δεν προχώρησε ποτέ σε προκλητικές δημόσιες δηλώσεις και ότι αποφυλακίστηκε έχοντας λάβει χαρακτηρισμό άριστης διαγωγής.

Στη δήλωσή του, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επαναφέρει το βασικό επιχείρημα που διατυπώνει εδώ και χρόνια σχετικά με την καταδίκη του, θέτοντας το εξής ερώτημα:

«Μετά από 24 έτη κράτησης, αναμένω ακόμη την απάντηση στο καίριο ερώτημα:

Σε ποιο χώρο έγινε η ηθική αυτουργία μου; Πότε έγινε; Τι καιρό έκανε; Ποιοι ήταν παρόντες και ποιες συγκεκριμένες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν για να πειστούν οι φυσικοί αυτουργοί;»