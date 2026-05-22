Al Arabiya: Τα 10 βασικά σημεία στο προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Κατάπαυση πυρός και ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Αραβικά Μέσα Ενημέρωσης, είχαν αποκαλύψει ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Σήμερα (22/05), το τελικό προσχέδιο της πολυπόθητης συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες.

Το Al Arabiya έφερε στο φως τα δέκα βασικά σημεία του σχεδίου:

Άμεση, συνολική, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών

Αμοιβαία δέσμευση για μη στοχοποίηση στρατιωτικών, πολιτικών ή οικονομικών υποδομών

Τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τερματισμός του πολέμου των μέσων ενημέρωσης

Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις

Εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν

Κοινός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών

Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών

Σταδιακή άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας

Το σχέδιο συμφωνίας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές

Υπενθυμίζεται ότι, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη (21/05) ότι υπήρξαν «κάποια καλά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει λύση εάν η Τεχεράνη επιβάλει ένα σύστημα διοδίων στο στενό, το οποίο ουσιαστικά έκλεισε για τα περισσότερα πλοία μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.\]

«Υπάρχουν μερικά καλά σημάδια», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος... Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Σημείο τριβής το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου και τα Στενά του Ορμούζ

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι τα κενά είχαν μειωθεί, αν και ο εμπλουτισμός ουρανίου και το στενό παρέμειναν μεταξύ των σημείων τριβής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Αμερικανός Πρόεδρος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «πάρουν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού» από το Ιράν.

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε. Αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το αποκτήσουν».

Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, έχει κάνει σαφές ότι «τα θέλει ανοιχτά, δωρεάν, χωρίς διόδια».

