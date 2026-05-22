Final Four: Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε στο Θησείο με συνθήματα και καπνογόνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία προσέλευσης των οπαδών των ομάδων που συμμετέχουν στο Final Four της Euroleague, που ξεκινά απόψε στο ΟΑΚΑ.

Στο Θησείο έχουν ήδη συγκεντρωθεί οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, με καπνογόνα, συνθήματα και κέφι.

Σε βίντεο του gazzetta.gr, φαίνονται Τούρκοι φίλοι της ομάδας να τραγουδούν το γνωστό σύνθημα των οπαδών του Παναθηναϊκού, το «χόρτο μαγικό».

Τα σημεία συγκέντρωσης

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο».

Οι φίλαθλοι της Fenerbahçe στον σταθμό «Θησείο».

Οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το ΟΑΚΑ.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού καλούνται να βρίσκονται στο «Φάληρο» από τις 13:00, με αναχώρηση των ειδικών συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Fenerbahçe θα πρέπει να προσέρχονται στο «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση περίπου στις 14:00.

Για τους φιλάθλους της Real Madrid και της Valencia, η συγκέντρωση θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Τα λεωφορεία για τη Real Madrid θα αναχωρήσουν στις 16:00 και για τη Valencia στις 15:45.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχουν προβλεφθεί ειδικά δρομολόγια χωρίς ενδιάμεσες στάσεις για λόγους ασφαλείας.