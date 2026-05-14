Μενού

Final Four στην Αθήνα: Πότε παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ - Το πρόγραμμα των αγώνων

Έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Final Four της Αθήνας (22-24/05) με τις ώρες των αγώνων. Πότε είναι το τζάμπολ Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Στιγμιότυπο από ματς Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μετά την πρόκριση της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στο Game 5, διαμορφώθηκε και το οριστικό πρόγραμμα των αγώνων του Final Four της Αθήνας (22-24/05) στο glass floor του Telekom Center Athens.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό του Final Four της Euroleague το απόγευμα του Σαββάτου (22/05) στις 18:00.

Στη συνέχεια, η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Βαλένθια στις 21:00.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

  • 18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
  • 21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή 24 Μαΐου

  • 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
  • 21:00 Τελικός

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ