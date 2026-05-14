Final Four στην Αθήνα: Πότε παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ - Το πρόγραμμα των αγώνων

Μετά την πρόκριση της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στο Game 5, διαμορφώθηκε και το οριστικό πρόγραμμα των αγώνων του Final Four της Αθήνας (22-24/05) στο glass floor του Telekom Center Athens.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό του Final Four της Euroleague το απόγευμα του Σαββάτου (22/05) στις 18:00.

Στη συνέχεια, η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Βαλένθια στις 21:00.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή 24 Μαΐου

18:00 adidas NextGen EuroLeague Final

21:00 Τελικός