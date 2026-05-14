«Έχουμε Παπαρίζου στο σπίτι»: Ο Κροάτης ηθοποιός που έγινε viral ως άλλη Έλενα στο YFSF

Ποιος είπε ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται; Δεκαεννέα χρόνια μετά τον θρίαμβο της Ελλάδας στο Κίεβο, η «Number One» εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου αναβίωσε στην κροατική τηλεόραση, προκαλώντας χαμό στα social media.

Η Έλενα Παπαρίζου παραμένει η αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της καρδιάς των Eurofans, και η επιρροή της ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Αυτή τη φορά, το θρυλικό «My Number One» μεταφέρθηκε στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» (Tvoje lice zvuči poznato) της Κροατίας, με έναν πρωταγωνιστή που σίγουρα δεν περιμέναμε.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής Νταλιμπόρ Πέτκο πήρε το ρίσκο και «μπήκε στα παπούτσια» της Έλενας. Με ένα act που ισορροπούσε ανάμεσα στο tribute και το απόλυτο viral fun.

Ο Πέτκο εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό μίνι φόρεμα με τα κρόσσια, πιστό αντίγραφο της δημιουργίας του Roberto Cavalli που φόρεσε η Έλενα το 2005.

Η λύρα, το «σήμα κατατεθέν» της ελληνικής συμμετοχής ήταν εκεί, με τον ηθοποιό να αναπαριστά τη στιγμή που οι χορευτές σχηματίζουν το «ανθρώπινο όργανο».

Οι χορευτές που τον πλαισίωσαν ακολούθησαν κατά γράμμα τα βήματα του Φωκά Ευαγγελινού, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό performance παραμένει το «Manual» της επιτυχίας στον διαγωνισμό.

Με τον πυρετό της φετινής Eurovision να ανεβαίνει, οι επίσημοι λογαριασμοί του κροατικού show θυμήθηκαν την επική αυτή στιγμή, δημοσιεύοντας το βίντεο στα social media. Τα σχόλια πήραν «φωτιά», με τους fans από τα Βαλκάνια να αποθεώνουν την προσπάθεια και να θυμούνται με νοσταλγία τη βραδιά που η Ελλάδα κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης.