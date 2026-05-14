Όταν η Antigoni τραγούδησε σε ηλικία 9 ετών Άννα Βίσση μπροστά στην «Απόλυτη»

Η μεγάλη στιγμή για την Antigoni Buxton, η οποία εκπροσωπεί φέτος την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το Jalla, έφτασε με την εντυπωσιακή τραγουδίστρια να διεκδικεί απόψε (14/5) στον Β' Ημιτελικό το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου (14/5).

Για την Antigoni το να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision είναι ένα όνειρο που έχει από μικρό παιδί με την ίδια να έχει εξομολογηθεί σε συνέντευξή της πως ήθελε να το κάνει από τη στιγμή που είδε την Έλενα Παπαρίζου να κερδίζει στον Μουσικό Διαγωνισμό το 2005 με το My Number One.

«Η Έλενα Παπαρίζου είναι η αγαπημένη μου συμμετοχή. Κόλλησα με αυτό. Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα πάω Eurovision», είχε πει χαρακτηριστικά η Antigoni στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» χωρίς να κρύψει - σε άλλη συνέντευξή της - πως είχε κόλλημα με το συγκεκριμένο τραγούδι.

Μάλιστα, όταν της ζητήθηκε από την EBU να κάνει ένα cover από παλαιότερη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού, η Antigoni διάλεξε το My Number One, συνδυάζοντάς το με ένα βίντεο από την παιδική της ηλικία όπου εκεί έλεγε το τραγούδι που έφερε το 2005 την πρωτιά στην Ελλάδα.

Όταν η 9χρονη Antigoni τραγούδησε στην Άννα Βίσση το «Χωρίς το Μωρό μου»

Μια τραγουδίστρια που λατρεύει η Antigoni είναι η Άννα Βίσση, η οποία της είχε ευχηθεί «καλή επιτυχία» κατά τη διάρκεια του χειμώνα όταν η Antigoni είχε πάει να τη δει στο Hotel Ermou, λέγοντάς της πως της αρέσει τόσο το Jalla όσο και το βίντεο κλιπ.

Αυτή, βέβαια, δεν ήταν η πρώτη φορά που η νεαρή τραγουδίστρια από την Κύπρο συναντούσε την «Απόλυτη» αφού η πρώτη τους συνάντηση έγινε πριν από περίπου 20 χρόνια όταν η Antigoni ήταν περίπου 9 ετών και μάλιστα, της είχε τραγουδήσει μπροστά στην κάμερα τη μεγάλη επιτυχία της, «Χωρίς Το Μωρό Μου».

«Ήμασταν στο Λονδίνο, σε εμφάνιση της Άννας Βίσση στο Λονδίνο και πήγαμε στα παρασκήνια όπου τη γνώρισα. Ήμουν αυτό το παιδί που έλεγε ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Ήταν πολύ καλοσυνάτη απέναντί μου και ήταν ένα όνειρο», δήλωσε η Antigoni πριν λίγο καιρό στο «Καλημέρα, Είπαμε;» της ΕΡΤ1.

Μάλιστα, τότε η Άννα Βίσση είχε σχολιάσει πως η Antigoni έχει πολύ ωραία φωνή (στο 1:45 του παρακάτω βίντεο) και όταν την είχε ρωτήσει «τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;», εκείνη της απάντησε: «Θα είμαι τραγουδίστρια». «Και πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω τραγουδίστρια», έχει εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στην κυπριακή τηλεόραση πριν από μερικούς μήνες.