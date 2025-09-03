Μενού

Φινλανδία - Γερμανία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Φινλανδία - Γερμανία σήμερα (03/09) για την 5η αγωνιστική στο EuroBasket 2025. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Φινλανδία - Ευρωμπάσκετ
Η Φινλανδία στο Ευρωμπάσκετ 2025 | ΑΠΕ-ΜΠΕ/Jussi Eskola
  • Α-
  • Α+

Φινλανδία εναντίον Γερμανίας σήμερα (03/09) στην πέμπτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

To μεγάλο ματς της αγωνιστικής μεταξύ της πρώτης του ομίλου Γερμανίας που έχει πετύχει το 4/4 μέχρι στιγμής στη διοργάνωση και των Φινλανδών, που βρίσκονται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 3-1.

Το πρόγραμμα του EuroBasket 2025

Η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες (Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία).

Κάθε όμιλος έχει έξι ομάδες και οι πρώτες τέσσερις προκρίνονται στη νοκ άουτ φάση. 

3 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Πορτογαλία, Τσεχία – Λετονία, Τουρκία – Σερβία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία – Σουηδία, Φινλανδία – Γερμανία

4 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Γεωργία, Ιταλία – Κύπρος, Ισπανία – Ελλάδα

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Γαλλία – Ισλανδία, Ισραήλ – Σλοβενία, Πολωνία – Βέλγιο

Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων

Η νοκ άουτ φάσης θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα.

6 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Β2 – Α3, Α1 – Β4, Β1 – Α4, Α2 – Β3

7 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Γ1 – Δ4, Δ2 – Γ3, Γ2 – Δ3, Δ1 – Γ4

9 Σεπτεμβρίου 2025: (προημιτελικά)

Νικητής Β2/Α3 – Νικητής Γ1/Δ4, Νικητής Α1/Β4 – Νικητής Δ2/Γ3

10 Σεπτεμβρίου 2025 (προημιτελικά):

Νικητής Β1/Α4 – Νικητής Γ2/Δ3, Νικητής Α2/Β3 – Νικητής Δ1/Γ4

12 Σεπτεμβρίου 2025 (ημιτελικά):

Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2, Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4

14 Σεπτεμβρίου 2025:

Ηττημένος ημιτελικού 1 – Ηττημένος ημιτελικού 2 (Μικρός τελικός)

Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2 (Μεγάλος τελικός)

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ