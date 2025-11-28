Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Τα highlights του αγώνα - Πώς πήρε το διπλό η «Ένωση»

Ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκρισή της στα νοκ άουτ παιχνίδια βρίσκεται η ΑΕΚ μετά από τη μεγάλη νίκη της με 1-0 μέσα στην Ιταλία επί της Φιορεντίνα, για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Το «χρυσό» γκολ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που για πρώτη φορά στην ιστορία της κέρδισε στην Ιταλία, σημείωσε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 35ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του - ίσως κορυφαίου αν και δεν υστέρησε κάποιος - Σταύρου Πήλιου. Διπλή ατυχία για τον Ζίνι που είχε δοκάρι και τραυματίστηκε, μόνο από στατικές φάσεις απείλησαν οι «βιόλα» που είχαν δυο ακυρωθέντα γκολ μέσω VAR και δοκάρι με τον Έντιν Τζέκο.

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1:Τα highlights του αγώνα