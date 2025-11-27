Απέναντι στη Φιορεντίνα δοκιμάζεται απόψε η ΑΕΚ (27/11) για την τέταρτη αγωνιστική της league phase του Conference League​​​​​ με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1.

Η «Ένωση» παραχώρησε βαθμό στη Σάμροκ Ρόβερς την περασμένη αγωνιστική καθώς το 1-1 στην Νέα Φιλαδέλφεια άφησε πίσω τους «κιτρινόμαυρους» που βρίσκονται στην 15η θέση με 4 βαθμούς.

Η ιταλική ομάδα, ηττήθηκε από την Μάιντς με 2-1 στη Γερμανία και με 6 βαθμούς βρίσκεται στην 8η θέση. Ο Πάολο Βανόλι δεν υπολογίζει στους Ντόντο και Πίκολι ενώ επιστρέφει ο Μόιζες Κιν.

Για την ιταλική πόλη δεν ταξίδεψαν οι τραυματίες Πιερό, Κουτέσα και Ελίασον. Οι υπόλοιποι παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας είναι στην διάθεση του Σέρβου τεχνικού και συγκεκριμένα οι:

Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.

