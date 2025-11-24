Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη - Το κανάλι που το δείχνει

Απέναντι στη Φιορεντίνα δοκιμάζεται την Πέμπτη η ΑΕΚ (27/11) για την τέταρτη αγωνιστική της league phase του Conference League​​​​​ με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1.

Η «Ένωση» παραχώρησε βαθμό στη Σάμροκ Ρόβερς την περασμένη αγωνιστική καθώς το 1-1 στην Νέα Φιλαδέλφεια άφησε πίσω τους «κιτρινόμαυρους» που βρίσκονται στην 15η θέση με 4 βαθμούς.

Η ιταλική ομάδα, ηττήθηκε από την Μάιντς με 2-1 στη Γερμανία και με 6 βαθμούς βρίσκεται στην 8η θέση. Ο Πάολο Βανόλι δεν υπολογίζει στους Ντόντο και Πίκολι ενώ επιστρέφει ο Μόιζες Κιν.