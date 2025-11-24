Μενού

Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται την Πέμπτη κόντρα στη Φιορεντίνα (27/11) για τη league phase του Conference League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΚ - Σάμροκ
Φάση από το ματς ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Απέναντι στη Φιορεντίνα δοκιμάζεται την Πέμπτη η ΑΕΚ (27/11)  για την τέταρτη αγωνιστική της league phase του Conference League​​​​​ με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1.

Η «Ένωση» παραχώρησε βαθμό στη Σάμροκ Ρόβερς την περασμένη αγωνιστική καθώς το 1-1 στην Νέα Φιλαδέλφεια άφησε πίσω τους «κιτρινόμαυρους» που βρίσκονται στην 15η θέση με 4 βαθμούς.

Η ιταλική ομάδα, ηττήθηκε από την Μάιντς με 2-1 στη Γερμανία και με 6 βαθμούς βρίσκεται στην 8η θέση. Ο Πάολο Βανόλι δεν υπολογίζει στους Ντόντο και Πίκολι ενώ επιστρέφει ο Μόιζες Κιν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ