Φλάκο Λόπες: Ο μοναδικός Αργεντινός που δεν γύρισε την πλάτη στην απονομή της Ισπανίας

Μαθήματα «ευ αγωνίζεσθαι» από τον Φλάκο Λόπες της Αργεντινής.
Ο 25χρονος στράικερ της Αλμπισελέστε ήταν ο μοναδικός παίκτης του συνόλου του Σκαλόνι, που δε γύρισε την πλάτη στην απονομή του τροπαίου στην Ισπανία.
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