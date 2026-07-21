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Φλάκο Λόπες: Ο μοναδικός Αργεντινός που δεν γύρισε την πλάτη στην απονομή της Ισπανίας

Ο 25χρονος επιθετικός της Αργεντινής, Χοσέ Μανουέλ Λόπες ή Φλάκο Λόπες, ήταν ο μοναδικός παίκτης της Αλμπισελέστε που δε γύρισε την πλάτη στην απονομή της Ισπανίας.

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Ισπανία Αργεντινή
Ισπανία - Αργεντινή | EPA/SARAH YENESEL/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μαθήματα «ευ αγωνίζεσθαι» από τον Φλάκο Λόπες της Αργεντινής.

Ο 25χρονος στράικερ της Αλμπισελέστε ήταν ο μοναδικός παίκτης του συνόλου του Σκαλόνι, που δε γύρισε την πλάτη στην απονομή του τροπαίου στην Ισπανία.

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