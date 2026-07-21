Παπάς έστειλε «αδιάβαστη» τη νύφη επειδή ήθελε να γίνει influencer: Το μήλο της έριδος η Τούνη

Μια απόλυτα σουρεαλιστική ιστορία που θυμίζει σενάριο βγαλμένο από καλτ ελληνική σειρά των 00s κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ekklisiaonline.gr, ένας ιερέας αποφάσισε να τινάξει στον αέρα τον επικείμενο γάμο του γιου του, με πέτρα του σκανδάλου όχι κάποιο τρίτο πρόσωπο, αλλά την… Ιωάννα Τούνη.

Όλα ξεκίνησαν εντελώς παραδοσιακά κατά τη λεγόμενη «λογοδοσία». Στην άτυπη αυτή πρώτη συνάντηση των δύο οικογενειών, το κλίμα ήταν τόσο καλό που ο ιερέας ευλόγησε τις βέρες του ζευγαριού και κλείδωσε η ημερομηνία του γάμου για τα τέλη του καλοκαιριού. Όμως, το παραμύθι χάλασε απότομα στο αμέσως επόμενο οικογενειακό τραπέζι.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στα επαγγελματικά, η μέλλουσα νύφη - η οποία έχει τελειώσει σχολή αισθητικής και βρισκόταν σε αναζήτηση δουλειάς - ανέφερε γεμάτη ενθουσιασμό ότι αποφάσισε να ασχοληθεί με την προώθηση προϊόντων στο ίντερνετ.

Στην εύλογη απορία του ιερέα για το τι ακριβώς είναι αυτό, η κοπέλα τού εξήγησε πως κάνει κάτι αντίστοιχο με την Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας μάλιστα πως την έχει ως πρότυπο και τη θαυμάζει ως «δυναμική γυναίκα».

Στο άκουσμα της διάσημης influencer, ο κληρικός φέρεται να «εκτροχιάστηκε». Σηκώθηκε όρθιος, άρχισε να βάζει τις φωνές και ξεκαθάρισε εν έξάλλω κατάσταση πως δεν δίνει την έγκρισή του για μια τέτοια επαγγελματική πορεία, ρίχνοντας ουσιαστικά άκυρο στον αρραβώνα με συνοπτικές διαδικασίες.

Η αντίδραση του γιου ήταν άμεση και καταπέλτης προς τον πατέρα του. Ο νεαρός δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά: πήρε ξεκάθαρα το μέρος της συντρόφου του, αδειάζοντας τον ιερέα.

«Έφυγα αμέσως από το σπίτι ακολουθώντας την κοπέλα μου, η οποία ήταν πληγωμένη - δεν περίμενε αυτή την αντίδραση χωρίς λόγο και αιτία», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας ξεκάθαρη τη στάση του.

Από την πλευρά τους, οι γονείς της κοπέλας δεν σκοπεύουν να το αφήσουν να περάσει έτσι. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ετοιμάζονται να σύρουν τον ιερέα στα δικαστήρια επικαλούμενοι «προσυμβατική ευθύνη». Πατώντας στα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα, τον κατηγορούν ότι παραβίασε την καλή πίστη των διαπραγματεύσεων και τους δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες, διεκδικώντας οικονομική αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστησαν.

Ο ίδιος ο ιερέας, ωστόσο, νίπτει τας χείρας του και αποποιείται κάθε ευθύνη για το ναυάγιο της σχέσης, πετώντας το μπαλάκι στο ζευγάρι.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες των γονιών της κοπέλας. Εγώ δεν επέβαλα τίποτα - είναι ενήλικες και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν», υποστηρίζει, διευκρινίζοντας πως το μόνο που έκανε ήταν να αρνηθεί να τελέσει ο ίδιος το μυστήριο. Καταλήγει μάλιστα λέγοντας πως δεν επηρέασε τον γιο του και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη αν τελικά δεν ανέβουν ποτέ τα σκαλιά της εκκλησίας.