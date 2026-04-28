Football Rankings: Οι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Europa League

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει την παρουσία της στα playoffs του Europa League για τη σεζόν 2026/27.

Φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλο μέλλον ακόμα μέχρι να προκύψουν οι ομάδες που ενδέχεται να βρεθούν στο διάβα των Κρητικών, ωστόσο το Football Rankings έκανε την πρόβλεψή του.

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο, στο βασικό μονοπάτι των playoffs θα βρίσκεται επίσης ο ΠΑΟΚ, που θα είναι ισχυρός, σε αντίθεση με την ομάδα του Χρήστου Κόντη, που θα είναι ανίσχυρος - με τις δύο ελληνικές ομάδες φυσικά να μην μπορούν να κοντραριστούν.

