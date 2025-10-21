Forbes: Αυτός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΝΒΑ - Σε ποια θέση βρίσκεται ο Αντετοκούνμπο

Τον τίτλο του πιο ακριβοπληρωμένου παίκτη NBA κατέκτησε για πρώτη φορά στην επαγγελματική του καριέρα που μετρά το 17ο έτος της, ο Στεφ Κάρι, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes.
Με τα έσοδά του προ φόρων να ανέρχονται στα 159,6 εκατ. δολάρια για τη φετινή σεζόν, ο 37χρονος point guard, δεν είναι πρώτος μόνο στα γήπεδα, αλλά και ως προς τις απολαβές που λαμβάνει. σύμφωνα και με το insider.
Μάλιστα, στις 15 προηγούμενες λίστες του Forbes, ο μόνος που πλησίασε την οικονομική επίδοση - ρεκόρ του Κάρι ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς των Λος Άντζελες Λέικερς με 128,7 εκατ. δολάρια το 2024.
Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην τέταρτη θέση.
- «Γι' αυτό τα παιδιά των σταρ γίνονται τρανς» - Γρήγορα ένα χρυσό βατόμουρο στη γυναίκα του Σιλβέστερ Σταλόνε
- Σπάνιο καρέ: Ο Θανάσης Βέγγος σε παράσταση στη Μακρόνησο - Έκανε τους εξόριστους να γελούν
- «Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού!»: Το «καρφί» της πρώην του Μπισμπίκη για το περιπολικό που μετέφερε τη Βανδή
- Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.