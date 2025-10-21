Μενού

Forbes: Αυτός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΝΒΑ - Σε ποια θέση βρίσκεται ο Αντετοκούνμπο

Ένας θρύλος του NBA ήταν φέτος ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του.

Τον τίτλο του πιο ακριβοπληρωμένου παίκτη NBA κατέκτησε για πρώτη φορά στην επαγγελματική του καριέρα που μετρά το 17ο έτος της, ο Στεφ Κάρι, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes.

Με τα έσοδά του προ φόρων να ανέρχονται στα 159,6 εκατ. δολάρια για τη φετινή σεζόν, ο 37χρονος point guard, δεν είναι πρώτος μόνο στα γήπεδα, αλλά και ως προς τις απολαβές που λαμβάνει. σύμφωνα και με το insider.

Μάλιστα, στις 15 προηγούμενες λίστες του Forbes, ο μόνος που πλησίασε την οικονομική επίδοση - ρεκόρ του Κάρι ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς των Λος Άντζελες Λέικερς με 128,7 εκατ. δολάρια το 2024.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην τέταρτη θέση.

