Formula 1: Απειλές θανάτου για μια προσπέραση δέχθηκε ο Κίμι Αντονέλι

Βροχή από επιθέσεις ακόμη και απειλές θανάτου δέχθηκε ο οδηγός της Mercedes, Κίμι Αντονέλι μετά τον αγώνα Grand Prix της Formula 1 στο Κατάρ με αφορμή μια λάθος κίνηση του Ιταλού στα τελευταία λεπτά που του στοίχισε την τέταρτη θέση.

Πολλοί επιτέθηκαν στον οδηγό καθώς θεώρησαν ότι άφησε σκόπιμα τον Λάντο Νόρις να περάσει μπρόστα του, όταν βγήκε εκτός πίστας στη στροφή 10 στον προτελευταίο γύρο.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα ο Νόρις να κερδίσει δύο επιπλέον βαθμούς, πράγμα που σημαίνει ότι ο Βρετανός προηγείται του Φερστάπεν κατά 12 βαθμούς αντί για 10, ενόψει του τριπλού αγώνα για τον τίτλο στο Αμπού Ντάμπι αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Αντονέλι αφού δέχθηκε χιλιάδες επιθέσεις από χρήστες των social media, άλλαξε την φωτογραφία προφίλ του στο Instagram σε μαύρη, την Δευτέρα το πρωί.

Η Red Bull παρότι καταδίκασε το γεγονός και εξέφρασε τη λύπη της για τις απειλές που δέχθηκε ο οδηγός δεν ζήτησε συγγνώμη:

«Τα σχόλια που έγιναν πριν από το τέλος και αμέσως μετά το GP του Κατάρ, τα οποία υπονοούν ότι ο οδηγός της Mercedes Κίμι Αντονέλι επέτρεψε σκόπιμα στον Λάντο Νόρις να τον προσπεράσει, είναι σαφώς ανακριβή» είπε χαρακτηριστικά.

«Το βίντεο δείχνει ότι ο Αντονέλι έχασε προσωρινά τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, επιτρέποντας έτσι στον Νόρις να τον προσπεράσει. Λυπούμαστε ειλικρινά που αυτό οδήγησε σε διαδικτυακές επιθέσεις εναντίον του Κίμι», κατέληξε.