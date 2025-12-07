Formula 1: Ο Λάντο Νόρις είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2025

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε τη νίκη στον «τελικό» της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, όμως ο μεγάλος θριαμβευτής της σεζόν ήταν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος στέφθηκε για πρώτη φορά Παγκόσμιος Πρωταθλητής Οδηγών με τη McLaren.

Ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς καθόρισε τον τίτλο, με τον Βρετανό οδηγό να τερματίζει στην 3η θέση — αποτέλεσμα που του εξασφάλισε τους απαραίτητους βαθμούς για το παρθενικό του πρωτάθλημα, παρότι δεν πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού.

Max Verstappen takes his EIGHTH win of 2025!



It's not enough to secure him the title, but he ends the year with more wins than anyone else, and just TWO points shy of a fifth straight title 👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Y9PpfanZXy — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Στα μέσα του αγώνα ο Νόρις βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς τέθηκε υπό διερεύνηση για τον τρόπο που προσπέρασε τον Γιούκι Τσουνόντα, έχοντας βγει για λίγο εκτός των λευκών γραμμών μετά από επαφή με τον Ιάπωνα οδηγό της Red Bull, όπως αναφέρει το gazzetta.gr. Οι αγωνοδίκες τελικά δεν του επέβαλαν ποινή —σε αντίθεση με τον Τσουνόντα που τιμωρήθηκε με 5''— και έτσι η μάχη του τίτλου δεν επηρεάστηκε.

Ο Φερστάπεν, παρότι χρειάστηκε να καλύψει μια χαώδη διαφορά 104 βαθμών για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έκανε το καθήκον του στο Άμπου Ντάμπι, πετυχαίνοντας την 8η φετινή του νίκη. Η προσπάθεια όμως δεν ήταν αρκετή για να του δώσει τον τίτλο, με τον Ολλανδό να κλείνει τη χρονιά στη 2η θέση και να επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά το μέγεθος του ταλέντου του.

H μάχη του πρωταθλήματος ήταν τριπλή στον τελευταίο αγώνα, με τον Όσκαρ Πιάστρι να αποτελεί τον τρίτο διεκδικητή. Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren σημείωσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά προσπεράσματα του 2024 εις βάρος του Νόρις στην εκκίνηση και πήρε τελικά τη 2η θέση, η οποία όμως δεν αρκούσε για την κορυφή της βαθμολογίας.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, τερματίζοντας 4ος. Ο Μονεγάσκος είχε ανταγωνιστικό ρυθμό στη Γιας Μαρίνα, συχνά κοντά στις επιδόσεις των πρωτοπόρων, προσφέροντας στη Ferrari ένα θετικό φινάλε σε μια δύσκολη σεζόν. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ράσελ, Αλόνσο, Οκόν, Χάμιλτον —που ανέβηκε έως την 8η θέση από τη 16η εκκίνηση— καθώς και οι Μπέρμαν και Στρολ.

Με αυτό το Grand Prix ολοκληρώθηκε μια μαραθώνια χρονιά 24 αγώνων για τη Formula 1. Το 2026 αναμένεται να φέρει μια νέα εποχή για το άθλημα, με ριζικούς κανονισμούς και μονοθέσια σχεδιασμένα από μηδενική βάση.