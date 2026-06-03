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Φορτούνης - Ολυμπιακός: Ο ρόλος του για το ρόστερ της σεζόν 2026-2027

Ο εμπειρότατος χαφ, Κώστας Φορτούνης, επιστρέφει στον Ολυμπιακό για να προσφέρει ξανά εμπειρία, ποιότητα αλλά και φαντασία σε επίπεδο δημιουργίας.

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Κώστας Φορτούνης
Ο Κώστας Φορτούνης με τη φανέλα του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Θα έχει έναν άλλον τύπου ρόλο στον Ολυμπιακό του 2026 - 2027 ο Κώστας Φορτούνης; Πιθανότατα ναι καθώς επιστρέφει υπό το πρίσμα ότι θα αποτελεί μία έξτρα ποιοτική και έμπειρη επιλογή αλλά όχι απαραίτητα απόλυτα βασική ή γενικότερα βασική στο σχέδιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Θα είναι ένας παίκτης για να δίνει επιπρόσθετες και ποιοτικές... πινελιές στο παιχνίδι των Πειραιωτών. 

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