Φορτούνης - Ολυμπιακός: Ο ρόλος του για το ρόστερ της σεζόν 2026-2027

Θα έχει έναν άλλον τύπου ρόλο στον Ολυμπιακό του 2026 - 2027 ο Κώστας Φορτούνης; Πιθανότατα ναι καθώς επιστρέφει υπό το πρίσμα ότι θα αποτελεί μία έξτρα ποιοτική και έμπειρη επιλογή αλλά όχι απαραίτητα απόλυτα βασική ή γενικότερα βασική στο σχέδιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Θα είναι ένας παίκτης για να δίνει επιπρόσθετες και ποιοτικές... πινελιές στο παιχνίδι των Πειραιωτών.

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