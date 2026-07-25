Το σπίτι του πρώην εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου, στόχευε ο 30χρονος άνδρας που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές νωρίτερα σήμερα (25/7).

Υπενθυμίζεται ότι, η σύλληψή του αιγυπτιακής καταγωγής άνδρα πραγματοποιήθηκε μετά από επιχείρηση της αστυνομίας και σχετική ενημέρωση πως ο άνδρας επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα. Έτσι τέθηκε σε παρακολούθηση και λίγο αργότερα συνελήφθη.

Σύμφωνα με το Open, o φερόμενος δράστης υποστήριξε στις αρχές ότι δεν γνώριζε τι είναι αυτό το οποίο θα παραλάμβανε στη Γλυφάδα. Αναφορικά με το ποιος του έδωσε την εντολή, κατέδειξε έναν ισοβίτη στις φυλακές Διαβατών.

Ο στόχος του 30χρονου

Η αστυνομία φέρεται αν μην έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το ποιος ήταν ο στόχος του δράστη, ωστόσο, δικαστικές πηγές κάνουν λόγο για τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Οι πληροφορίες αναφέουν ότι, ο Ισίδωρος Ντογιάκος είχε ειδοποιηθεί για το χτύπημα ήδη από την Τρίτη (21/7) και είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του.

Την ίδια στιγμή, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι, είχαν ενημερωθεί και άλλοι πιθανοί στόχοι, όπου σε κάποιους μάλιστα είχε αυξηθεί και η αστυνομική προστασία τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών, όπου ερευνούν τον λόγο για τον οποίο δόθηκε η εντολή για την επίθεση.