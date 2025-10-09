Μενού

Φωτιά στο σπίτι του Βινίσιους: Ξέσπασε στη σάουνα - Ευτυχώς έλειπε στη Σεούλ

Στις φλόγες τυλίχθηκε το σπίτι του παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους όσο εκείνος έλειπε στη Σεούλ.

vinicius
Ο Βινίσιους. | Shutterstock
Φωτιά ξέσπασε στο σπίτι του γνωστού παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους το πρωί της Πέμπτης, 9/10, όσο εκείνος έλειπε λόγω υποχρεώσεών του με την Εθνική Βραζιλίας στη Σεούλ.

Το σπίτι του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην περιοχή Λα Μοραχένα στο Αλκομπέντας της Ισπανίας και σύμφωνα με τη MARCA, οι αρχικές έρευνες υποδεικνύουν ότι η φωτιά ξεκίνησε στη σάουνα του σπιτιού, η οποία κάηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά που ξέσπασε λόγω ηλεκτρικής βλάβης, τέθηκε άμεσα υπο έλεγχο χωρίς να επεκταθεί στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού παρά μόνο στην σάουνα που υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

 

