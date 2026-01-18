Φουρνιέ: Ρώτησε πότε τελειώνει το Ελληνικό και έλαβε εκπληκτικές απαντήσεις

Συνήθεια που έγινε... λατρεία. Ο Εβάν Φουρνιέ με τις αναρτήσεις του στο «Χ» (πρώην Twitter) φροντίζει να έρχεται σε επαφή με τους θαυμαστές του, ενώ σε κάθε του ποστάρισμα δείχνει να έρχεται όλο και πιο κοντά με το πνεύμα της Ελλάδας.

Αυτή τη φορά, ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού είπε να διαφοροποιηθεί από τις συνηθισμένες απορίες του γύρω από την ελληνική γαστρονομία ή το σινεμά και να ρωτήσει κάτι πιο πρακτικό. Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκε πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το «Ελληνικόν project» που θα περιέχει κατοικίες, εμπορικές και αθλητικές εγκαταστάσεις διαμορφώνοντας ένα αρκετά σύνθετο έργο αστικής ανάπλασης.

