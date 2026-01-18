Μενού

Φουρνιέ: Ρώτησε πότε τελειώνει το Ελληνικό και έλαβε εκπληκτικές απαντήσεις

Ο Εβάν Φουρνιέ... ξαναχτύπησε μέσω «Χ», αυτή τη φορά για να ρωτήσει πότε θα ολοκληρωθεί το Ελληνικόν project και δέχτηκε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

Συνήθεια που έγινε... λατρεία. Ο Εβάν Φουρνιέ με τις αναρτήσεις του στο «Χ» (πρώην Twitter) φροντίζει να έρχεται σε επαφή με τους θαυμαστές του, ενώ σε κάθε του ποστάρισμα δείχνει να έρχεται όλο και πιο κοντά με το πνεύμα της Ελλάδας.

Αυτή τη φορά, ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού είπε να διαφοροποιηθεί από τις συνηθισμένες απορίες του γύρω από την ελληνική γαστρονομία ή το σινεμά και να ρωτήσει κάτι πιο πρακτικό. Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκε πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το «Ελληνικόν project» που θα περιέχει κατοικίες, εμπορικές και αθλητικές εγκαταστάσεις διαμορφώνοντας ένα αρκετά σύνθετο έργο αστικής ανάπλασης.

