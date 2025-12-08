Μενού

Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»

Ο Εβάν Φουρνιέ εξέφρασε τα συναισθήματά του για τον Ολυμπιακό, αλλά και τον ενθουσιασμό του για την ελληνική κουλτούρα.

Reader symbol
Newsroom
Φουρνιέ - Ολυμπιακός
Ο Εβάν Φουρνιέ | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Ο Εβάν Φουρνιέ φιλοξενήθησε στο «Man to Man Powered by Stoiximan», μιλώντας ανοιχτά για την εμπειρία του στον Ολυμπιακό βρίσκοντας ξανά τη χαρά του παιχνιδιού.

Ο Γάλλος ηγέτης των Πειραιωτών νιώθει ότι το ΣΕΦ είναι το μέρος όπου θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του και μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τη ζωή στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ