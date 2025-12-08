Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»

Ο Εβάν Φουρνιέ φιλοξενήθησε στο «Man to Man Powered by Stoiximan», μιλώντας ανοιχτά για την εμπειρία του στον Ολυμπιακό βρίσκοντας ξανά τη χαρά του παιχνιδιού.
Ο Γάλλος ηγέτης των Πειραιωτών νιώθει ότι το ΣΕΦ είναι το μέρος όπου θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του και μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τη ζωή στην Ελλάδα.
