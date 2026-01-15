Μενού

Φουρνιέ: Τι εξήγησε στο τάιμ άουτ και πώς το εκτέλεσε ο Ολυμπιακός

Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε την πρωτοβουλία σε ένα τάιμ άουτ του Ολυμπιακού, να εξηγήσει στους συμπαίκτες του τι έπρεπε να κάνουν με βάση την αντιμετώπιση της Παρτίζαν.

Ο Εβάν Φουρνιέ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από την έδρα της Παρτίζαν, δείχνοντας την ανωτερότητά του στο παρκέ, σε ένα ματς που ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε για ακόμα μία φορά το υψηλό του μπασκετικό IQ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέτρεψε στον Γάλλο σούπερ σταρ να πει τη γνώμη του σε ένα τάιμ άουτ, με βάση την αντιμετώπιση της Παρτίζαν πάνω του, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον παίκτη του και στην κατανόησή του για τα όσα συμβαίνουν στο παρκέ.

