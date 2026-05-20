Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Φράιμπουργκ εναντίον Άστον Βίλα απόψε (20/05) για τον τελικό του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Άστον Βίλα
Παίκτες της Άστον Βίλα στο ματς με τη Νότιγχαμ
Η Φράιμπουργκ απέναντι στην Άστον Βίλα απόψε (20/05) στην Κωνσταντινούπολη στον τελικό του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και την Cosmote Sport 1.

Η γερμανική ομάδα βρίσκεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό, μετά την πρόκρισή της επί της Μπράγκα με σκορ 3-1 στη Γερμανία, ανατρέποντας το εις βάρος της 2-1 του πρώτου ματς.

Από την άλλη πλευρά, οι villans επιστρέφουν σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 44 χρόνια καθώς απέκλεισαν την Νότιγχαμ Φόρεστ με 4-0 στην έδρα τους (σ.σ. ήττα 1-0 στο πρώτο ματς).

Να σημειωθεί, ότι ο τεχνικός της Βίλα Ουνάι Έμερι, διεκδικεί το πέμπτο του τρόπαιο στον θεσμό.

 

 

