Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Φράιμπουργκ απέναντι στην Άστον Βίλα απόψε (20/05) στην Κωνσταντινούπολη στον τελικό του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και την Cosmote Sport 1.
Η γερμανική ομάδα βρίσκεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό, μετά την πρόκρισή της επί της Μπράγκα με σκορ 3-1 στη Γερμανία, ανατρέποντας το εις βάρος της 2-1 του πρώτου ματς.
Από την άλλη πλευρά, οι villans επιστρέφουν σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 44 χρόνια καθώς απέκλεισαν την Νότιγχαμ Φόρεστ με 4-0 στην έδρα τους (σ.σ. ήττα 1-0 στο πρώτο ματς).
Να σημειωθεί, ότι ο τεχνικός της Βίλα Ουνάι Έμερι, διεκδικεί το πέμπτο του τρόπαιο στον θεσμό.
