Άδωνις Γεωργιάδης για Ισραήλ: «Ένα αληθινό θαύμα της ανθρωπότητας»

Στην εκδήλωση της Πρεσβείας του Ισραήλ για τη συμπλήρωση 78 ετών από την ίδρυση του κράτους παρευρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Γεωργιάδης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από σχετικό βίντεο, όπου εξήρε τα επιτεύγματα της χώρας στους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και των επιστημών.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το Ισραήλ «αληθινό θαύμα της ανθρωπότητας», εστιάζοντας στην οικονομική του ανάπτυξη σε σχέση με την έκτασή του, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία των δημοκρατικών του θεσμών και στη στρατηγική σημασία της διμερούς συνεργασίας με την Ελλάδα.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρέσβη του Ισραήλ για τη συνεισφορά του στην ενίσχυση των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σήμερα η ΑΕ ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα | Israel in Greece με κάλεσε στην εορτή για τα 78 χρόνια από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ.

Παρευρέθηκα με μεγάλη χαρά, καθώς ειλικρινά πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι ένα αληθινό θαύμα της Ανθρωπότητας. Σε μία έκταση όσο η Πελοπόννησος κατάφεραν να φτιάξουν ένα Κράτος με ΑΕΠ όσο δύο Ελλάδες.

Ένα Κράτος που ξεχωρίζει παγκοσμίως ως κορυφαίο στην υψηλή τεχνολογία, στην πληροφορική, στην Γεωργία, στις Επιστήμες κλπ. Ένα Κράτος που στηρίζει τους φίλους του και τιμωρεί τους εχθρούς του.

Ταυτόχρονα έχει την πιο ώριμη και πλήρη Δημοκρατία της Μέσης Ανατολής, με πολυκομματικές Κυβερνήσεις και πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών του.

Θα βρείτε πολλούς Αραβικής Καταγωγής Μουσουλμάνους Ισραηλινούς πολίτες που προκόβουν εκεί, αλλά ούτε έναν Εβραίο που να μπορεί έστω να πάω μια βόλτα στη Γάζα.

Σήμερα το Ισραήλ είναι από τους πιο στενούς φίλους της Ελλάδος και η Στρατηγική μας συνεργασία είναι ένα τεράστιο στήριγμα για μας.

Ειδική αναφορά θέλω να κάνω στην εξαιρετική παρουσία τα τελευταία 4 χρόνια από τον Πρέσβη τους, ο οποίος το καλοκαίρι φεύγει έχοντας ολοκληρώσει την θητεία του.

Συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων σε δύσκολες στιγμές.

Αληθινός μας φίλος»