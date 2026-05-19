Στο τραπέζι τα πειραματικά εμβόλια: Η απάντηση του ΠΟΥ στη ραγδαία εξάπλωση του έμπολα

Οι παγκόσμιοι ηγέτες υγείας εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν πειραματικά εμβόλια και φάρμακα για να αναχαιτίσουν μια νέα, επιθετική επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ).

Σύμφωνα με το theguardian, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία, καθώς μέσα σε λίγες μέρες τα ύποπτα κρούσματα εκτοξεύτηκαν στα 500 και οι θάνατοι στους 130. Μάλιστα, οι ειδικοί στο πεδίο εκτιμούν ότι οι αριθμοί αυτοί είναι απλώς «η κορυφή του παγόβουνου».

Ένα θανατηφόρο στέλεχος χωρίς γνωστή θεραπεία

Το μεγάλο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη επιδημία είναι ότι προκαλείται από το στέλεχος «Bundibugyo» του ιού. Σε αντίθεση με άλλα στελέχη, για το συγκεκριμένο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα επίσημα εγκεκριμένο εμβόλιο ή φάρμακο.

Καθώς πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη ασθένεια με ποσοστό θνησιμότητας που κυμαίνεται από 30% έως 50%, ο ΠΟΥ έχει συγκεντρώσει ειδικούς για να εξετάσουν εάν μπορούν να αξιοποιηθούν με ασφάλεια θεραπείες που βρίσκονται ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο.

Διαλυμένο σύστημα υγείας και ένοπλες συγκρούσεις

Η κατάσταση στα νοσοκομεία της περιοχής είναι δραματική. Το ιατρικό προσωπικό αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε βασικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και μάσκες, την ώρα που καλείται να περιθάλψει ασθενείς με μια άκρως μεταδοτική ασθένεια (που μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών).

Παράλληλα, οι ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό πάνω από 100.000 ανθρώπων. Αυτό το κλίμα πολέμου και ανασφάλειας πρακτικά έχει διαλύσει το σύστημα υγείας, εμποδίζοντας τους κατοίκους να έχουν πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα.

Η εξάπλωση του ιού, ειδικά σε αστικά κέντρα, προκαλεί φόβους ότι η επιδημία θα περάσει εύκολα τα σύνορα προς γειτονικές χώρες. Η Ρουάντα έχει ήδη κλείσει τα σύνορά της με τη ΛΔΚ, ενώ η Ουγκάντα αναγκάστηκε να ακυρώσει μεγάλες δημόσιες γιορτές για να αποφύγει τον συνωστισμό.

Ο ΠΟΥ έχει ήδη στείλει δεκάδες ειδικούς και 12 τόνους ιατρικών προμηθειών στην πρώτη γραμμή, ωστόσο, όπως προειδοποιούν οι αξιωματούχοι, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να τεθεί η κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο.