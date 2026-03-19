Γαλατάσαραϊ: Ο Όσιμεν έπαιξε ένα ημίχρονο με σπασμένο χέρι

Η Λίβερπουλ κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στο «Άνφιλντ» και να προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League, με συνολικό σκορ 4-1 απέναντι στους Τούρκους.

Η Γαλατά πέραν της ήττας είχε να διαχειριστεί και πολλά άλλα προβλήματα, με τον Νόα Λανγκ να κόβει το δάχτυλό του πέφτοντας πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου.

