Μενού

Γαλατάσαραϊ: Ο Όσιμεν έπαιξε ένα ημίχρονο με σπασμένο χέρι

Η Γαλατάσαραϊ αποκάλυψε ότι ο Όσιμεν έπαιζε με σπασμένο χέρι καθ'όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους, με τους γιατρούς να μην τού επιτρέπουν να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο.

Reader symbol
Newsroom
Βίκτορ Όσιμεν
Ο Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατάσαραϊ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η Λίβερπουλ κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στο «Άνφιλντ» και να προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League, με συνολικό σκορ 4-1 απέναντι στους Τούρκους.

Η Γαλατά πέραν της ήττας είχε να διαχειριστεί και πολλά άλλα προβλήματα, με τον Νόα Λανγκ να κόβει το δάχτυλό του πέφτοντας πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ