Γαλλία - Αγγλία: Τι ώρα είναι ο μικρός τελικός - Το κανάλι του αγώνα

Η Γαλλία κόντρα στην Αγγλία τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07) στον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 00:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Οι «τρικολόρ» ηττήθηκαν στα ημιτελικά από την Ισπανία με 2-0 ενώ «τα λιοντάρια» από την Αργεντινή με σκορ 2-1.
Υπενθυμίζεται ότι στα ημιτελικά, οι Ισπανοί απέκλεισαν τους Γάλλους με 2-0 και η «αλμπισελέστε» την Αγγλία με σκορ 2-1.
Ο μεγάος τελικός ανάμεσα σε Ισπανία - Αργεντινή θα διεξαχθεί στις 22:00 το βράδυ της Κυριακής (19/07) με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1.
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