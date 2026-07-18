Γαλλία - Αγγλία: Τι ώρα είναι ο μικρός τελικός - Το κανάλι του αγώνα

Η Γαλλία κόντρα στην Αγγλία τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07) στον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 00:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Οι «τρικολόρ» ηττήθηκαν στα ημιτελικά από την Ισπανία με 2-0 ενώ «τα λιοντάρια» από την Αργεντινή με σκορ 2-1.

Υπενθυμίζεται ότι στα ημιτελικά, οι Ισπανοί απέκλεισαν τους Γάλλους με 2-0 και η «αλμπισελέστε» την Αγγλία με σκορ 2-1.

Ο μεγάος τελικός ανάμεσα σε Ισπανία - Αργεντινή θα διεξαχθεί στις 22:00 το βράδυ της Κυριακής (19/07) με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1.