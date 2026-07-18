Μενού

Γαλλία - Αγγλία: Τι ώρα είναι ο μικρός τελικός - Το κανάλι του αγώνα

Γαλλία εναντίον Αγγλίας τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07) στον μικρό τελικό του Μουντιάλ. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Μπαπέ - Γαλλία
Ο Μπαπέ στο Μουντιάλ 2026 | ΑΠΕ-ΜΠΕ/SARAH YENESEL
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Γαλλία κόντρα στην Αγγλία  τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07) στον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 00:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Οι «τρικολόρ» ηττήθηκαν στα ημιτελικά από την Ισπανία με 2-0 ενώ «τα λιοντάρια» από την Αργεντινή με σκορ 2-1.

Υπενθυμίζεται ότι στα ημιτελικά, οι Ισπανοί απέκλεισαν τους Γάλλους με 2-0 και η «αλμπισελέστε» την Αγγλία με σκορ 2-1.

Ο μεγάος τελικός ανάμεσα σε Ισπανία - Αργεντινή θα διεξαχθεί στις 22:00 το βράδυ της Κυριακής (19/07) με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ