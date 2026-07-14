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Γαλλία – Ισπανία 0-2: Φούρια Ρούχα για φίλημα προκρίθηκε στον τελικό και πάει για κούπα

Η επιβλητική Ισπανία δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην αγνώριστη Γαλλία, την κέρδισε με 0-2 και προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026.

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Πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ 2026 | Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
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