Γαλλία: Το δύσκολο «αντίο» του Ντεσάν μετά από 14 χρόνια

Ο Ντιντιέ Ντεσάν καλείται να βρει τα κατάλληλα λόγια για να εμπνεύσει ξανά τους ποδοσφαιριστές του, ώστε να μην ολοκληρώσει τη 14ετή θητεία του στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας με δεύτερη διαδοχική ήττα, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Αγγλία, που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (19/7, 00:00) στο Μαϊάμι.

«Κανείς δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι». Με αυτή τη φράση ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση των δύο ομάδων, οι οποίες αποκλείστηκαν στα ημιτελικά: η Γαλλία ηττήθηκε με 2-0 από την Ισπανία την Τρίτη (14/7) στο Ντάλας, ενώ μία ημέρα αργότερα η Αγγλία έχασε με 2-1 από την Αργεντινή στην Ατλάντα.

Παρά την απογοήτευση, απομένει ακόμη ένας αγώνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και οι διεθνείς της Γαλλίας έχουν έναν ισχυρό λόγο να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί. Ο αγώνας αυτός θα είναι ο τελευταίος του Ντιντιέ Ντεσάν ως ομοσπονδιακού τεχνικού των «μπλε» και συνολικά ο 187ος στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

«Είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί. Μου πήρε 25 χρόνια από τη ζωή μου και είναι κάτι που σε σημαδεύει. Μένουν ανεξίτηλες αναμνήσεις. Όμως, το σημαντικό βρίσκεται πάντα μπροστά μας», δήλωσε ο «DD» την Παρασκευή (17/7), στην τελευταία συνέντευξη Τύπου πριν από αγώνα ως προπονητής της Γαλλίας.

Ούτε ο ίδιος είχε φανταστεί ότι η διαδρομή του θα έκλεινε με αυτόν τον τρόπο. «Πρέπει να πονάει, και ευτυχώς που πονάει», είχε παραδεχθεί την Πέμπτη (16/7), μιλώντας στο Μέσο Ενημέρωσης της γαλλικής ομοσπονδίας, μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία.

«Η απογοήτευσή μας είναι ανάλογη των φιλοδοξιών μας. Είναι λογικό να υπάρχουν πολλοί απογοητευμένοι. Όμως, όταν φοράς αυτή τη φανέλα, ανεξάρτητα από τον αγώνα της εθνικής Γαλλίας, το καθήκον όλων μας είναι να δώσουμε τα πάντα το Σάββατο, γιατί είναι ο τελευταίος... της διοργάνωσης», είπε, διστάζοντας στιγμιαία να ολοκληρώσει τη φράση του.

Ο Ντεσάν, που θεωρείται εξαιρετικός διαχειριστής αποδυτηρίων, είχε μία επιπλέον ημέρα σε σχέση με τον Τούχελ για να ανασυντάξει την ομάδα του. Και αυτό αποδείχθηκε πολύτιμο, βλέποντας τον Μανού Κονέ να είναι απαρηγόρητος μετά τον ημιτελικό στο Ντάλας, τον Ντεζιρέ Ντουέ εμφανώς χαμένο και τον Ραγιάν Τσερκί ιδιαίτερα εκνευρισμένο στη συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, έπρεπε να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα τραυματισμών. Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, που ταλαιπωρείται εδώ και εβδομάδες από έντονους πόνους στη μέση και αποχώρησε μόλις στο 30ό λεπτό του ημιτελικού με την Ισπανία, δεν θα είναι διαθέσιμος για τον μικρό τελικό.

Εκτός απροόπτου, δεν θα αγωνιστεί ούτε ο δεύτερος τερματοφύλακας, Μπρις Σαμπά. Αν και είχε πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός σε μια ενδεκάδα που ο Ντεσάν σκοπεύει να ανανεώσει, τραυματίστηκε στη γάμπα και αναγκάστηκε να διακόψει την προπόνηση της Τετάρτης (15/7).

Για τους υπόλοιπους, ο Γάλλος τεχνικός, που σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά επαινούσε τον επαγγελματισμό των παικτών που χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα ή καθόλου, αναμένεται να τους δώσει χρόνο συμμετοχής.

Αυτό αναμένεται να ισχύσει για τους μέσους Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί, τον νεότερο παίκτη της αποστολής στα 21 του χρόνια, και τον 35χρονο Ν'Γκολό Καντέ, τον μεγαλύτερο σε ηλικία. Ο Καντέ, βασικό στέλεχος της εποχής Ντεσάν, μαζί με τον Λούκας Ερναντές, είναι οι μοναδικοί παίκτες γηπέδου που δεν έχουν αγωνιστεί ούτε ένα λεπτό στη διοργάνωση.

«Δεν υπάρχουν "κουρείς" (το παρατσούκλι που χρησιμοποιείται για τους αναπληρωματικούς). Είναι ένας κανονικός αγώνας. Με βάση τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου και κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις, ναι, θα κάνω αλλαγές. Κάποιοι δεν μπορούν να αγωνιστούν και υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που κατανοώ και οι οποίοι θα επηρεάσουν τις επιλογές μου», εξήγησε.

Ο αρχηγός της ομάδας, Κιλιάν Μπαπέ, έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής και, παρά το πρόβλημα στον αστράγαλο, δύσκολα θα μείνει εκτός λόγω του rotation. Η τρίτη θέση ασφαλώς δεν ήταν ο στόχος με τον οποίο ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από μια δύσκολη σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, ο Γάλλος σταρ εξακολουθεί να διεκδικεί τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης.

Έχει σημειώσει μέχρι στιγμής οκτώ γκολ, όσα και ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός, πάντως, διατηρεί προβάδισμα ενός τέρματος (21 έναντι 20) στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο Μπαπέ, που κυνηγά διαρκώς νέα ρεκόρ, έχει έτσι την ευκαιρία, έστω και χωρίς την κατάκτηση ενός δεύτερου παγκόσμιου τίτλου, να γράψει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της διοργάνωσης που τον ανέδειξε.

Και το οφείλει, σε μεγάλο βαθμό, και στον άνθρωπο με τον οποίο διατηρεί ιδιαίτερα στενή σχέση, τον Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος θα αποχαιρετήσει την εθνική Γαλλίας στο Μαϊάμι.

«Η αυλαία πέφτει αύριο», κατέληξε ο Ντεσάν.