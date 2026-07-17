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Διεθνές «πλάτες» Μασκ στον καταδικασμένο χρυσαυγίτη Κασιδιάρη: «Αυτό είναι άρρωστο»

Προκλητικό σχόλιο Έλον Μασκ στο X υπέρ του καταδικασμένου Κασιδιάρη. Ο χρυσαυγίτης πανηγυρίζει για τη στήριξη.

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Ο Έλον Μασκ στον Λευκό Οίκο
Ο Έλον Μασκ στον Λευκό Οίκο | ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Σε ένα νέο ρεσιτάλ ακροδεξιών συμπαθειών, ο Έλον Μασκ αποφάσισε να προσφέρει διεθνές βήμα και άλλοθι στον καταδικασμένο χρυσαυγίτη, Ηλία Κασιδιάρη. Όλα ξεκίνησαν όταν μια Νορβηγίδα δημοσιογράφος, γνωστή για τις ακραίες απόψεις της, έκανε μια ανάρτηση στο X όπου παρουσίαζε το ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης ούτε λίγο ούτε πολύ ως... μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου.

Το γεγονός ότι η ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισής του, συνυπολογίζοντας ότι συνεχίζει να κάνει πολιτική προπαγάνδα μέσα από τη φυλακή. Ο Μασκ, συνεχίζοντας το επικίνδυνο παιχνίδι του «ξεπλύματος» ακραίων φωνών, απάντησε στο tweet χαρακτηρίζοντας την απόφαση «άρρωστη».

Τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης είναι ο έγκλειστος νεοναζί βρήκε αφορμή να πανηγυρίσει με περίσσιο θράσος για την «παρέμβαση» του Μασκ.
 

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