Διεθνές «πλάτες» Μασκ στον καταδικασμένο χρυσαυγίτη Κασιδιάρη: «Αυτό είναι άρρωστο»

Σε ένα νέο ρεσιτάλ ακροδεξιών συμπαθειών, ο Έλον Μασκ αποφάσισε να προσφέρει διεθνές βήμα και άλλοθι στον καταδικασμένο χρυσαυγίτη, Ηλία Κασιδιάρη. Όλα ξεκίνησαν όταν μια Νορβηγίδα δημοσιογράφος, γνωστή για τις ακραίες απόψεις της, έκανε μια ανάρτηση στο X όπου παρουσίαζε το ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης ούτε λίγο ούτε πολύ ως... μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου.

Ο @elonmusk κατήγγειλε τις παράνομες φυλακίσεις πολιτών στην Μεγάλη Βρετανία για δημόσια σχόλια στο X. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι απείρως χειρότερη. Είμαι ο μοναδικός πολίτης της Ε.Ε. που παραμένω στη φυλακή με μοναδική αιτιολογία την έκφραση γνώμης στο X.

Το έγγραφο που… pic.twitter.com/SdtIMX9FYu — Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) June 18, 2026

Το γεγονός ότι η ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισής του, συνυπολογίζοντας ότι συνεχίζει να κάνει πολιτική προπαγάνδα μέσα από τη φυλακή. Ο Μασκ, συνεχίζοντας το επικίνδυνο παιχνίδι του «ξεπλύματος» ακραίων φωνών, απάντησε στο tweet χαρακτηρίζοντας την απόφαση «άρρωστη».

This is messed up https://t.co/CbQMl2XK9F — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2026

Τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης είναι ο έγκλειστος νεοναζί βρήκε αφορμή να πανηγυρίσει με περίσσιο θράσος για την «παρέμβαση» του Μασκ.

