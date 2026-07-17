Βριλήσσια: «Είναι ανεύθυνοι» - Πώς έγινε η επίθεση του σκύλου στον 66χρονο

Στο σπίτι του έχει επιστρέψει ο 66χρονος άνδρας που τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση που δέχτηκε εκείνος και το μικρόσωμο σκυλί του από λυκόσκυλο τι πρωί της Παρασκευής. Το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα το μικρό κατοικίδιο να χάσει τη ζωή του διαδραματίστηκε έξω από φούρνο στα Βριλήσσια περίπου στις 7 το πρωί.

Η 48χρονη ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου είχε δέσει το ζώο έξω από τον φούρνο για να μπει στο κατάστημα, ενώ ο 66χρονος είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του που ζύγιζε περίπου 2,5 κιλά.

Το λυκόσκυλο λύθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και ο άτυχος άνδρας το είδε να τρέχει κατά πάνω του και να τον ρίχνει κάτω. Το λυκόσκυλο τραυμάτισε θανάσιμα το σκυλάκι του, ενώ άφησε τον ίδιο με πολλαπλά σοβαρά τραύματα και δαγκωματιές.

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Ο 66χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με τραύματα στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο και αργότερα πήρε εξιτήριο.

«Είναι ανεύθυνοι. Δεν μπορείς το ζώο να το αφήνεις ελεύθερο», δήλωσε στην κάμερα του Alpha ο 66χρονος λέγοντας πως θανάτωσε το σκυλί του και του όρμησε.

Η 48χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Τι λένε μάρτυρες του περιστατικού

Εντωμεταξύ αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά:«Ακούσαμε φωνές, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Βγήκαμε και είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει τον δικό του σκύλο και την ιδιοκτήτρια που ήταν σε σοκ να προσπαθεί να πάρει τον δικό της σκύλο», είπε μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο. Ο μεγαλόσωμος σκύλος «ήταν δεμένος, χωρίς να το καταλάβουμε λύθηκε».

