Γαλλία - Γεωργία LIVE: Η αναμέτρηση για τα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Με την αναμέτρηση Γαλλία - Γεωργία συνεχίζεται το πρόγραμμα της Κυριακής για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, αρχίζει στις 15:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

​

Στα προημιτελικά θα αναμετρηθούν η Τουρκία (νίκησε δύσκολα τη Σουηδία) με την Πολωνία (απέκλεισε τη Βοσνία), ενώ έχουν προκριθεί ακόμη η Γερμανία που επιβλήθηκε της Πορτογαλίας, η Λιθουανία που άφησε εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Λετονία και βέβαια η Φινλανδία που έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τη Σερβία.

Γαλλία - Γεωργία LIVE

Η Γαλλία κατέλαβε την κορυφή στον Δ' όμιλο, με ρεκόρ 4-1, έχοντας ηττηθεί μόνο από το Ισραήλ, μία ήτα που ωστόσο δεν φάνηκε αρκετή ώστε να τη ρίξει από την πρώτη θέση. Από την πλευρά της η Γεωργία, περίμενε μέχρι και το τέλος των ομίλων για να δει αν θα προκριθεί. Αυτό έγινε μετά από τη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας, με την οποία ισοβάθμησαν οι Γεωργιανοί (με ρεκόρ 2-3) αλλά υπερτερούσαν στην ισοβαθμία.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 80-72

Γαλλία - Γεωργία LIVE 15:15

Ιταλία - Σλοβενία 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ 21:45