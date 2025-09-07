Πολωνία - Βοσνία 80-72: Οι Πολωνοί κόντρα στην Τουρκία και στο βάθος... Ελλάδα!

Το πρώτο ζευγάρι για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ «βγήκε». Η Πολωνία επιβλήθηκε με 80-72 της Βοσνίας, πήρε το εισιτήριο για την 8άδα όπου και θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, με το συγκεκριμένο ζευγάρι να διασταυρώνεται με εκείνα της Ελλάδας. Αν δηλαδή η Εθνική μας προχωρήσει κι άλλα στα νοκ άουτ, τότε θα συναντήσει μία από τις δύο ομάδες στην τετράδα.

Η Πολωνία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και με κορυφαίους τον Τζόρνταν Λόιντ (28 πόντοι) και Ματέους Πότνικα (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ), έφτασαν στη νίκη και στην πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι Γιουσούφ Νούρκιτς (20 πόντοι) και Τζον Ρόμπερσον (19 πόντοι) ξεχώρισαν από τους Βόσνιους.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72.

