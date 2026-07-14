Αν είσαι το ένα από τα δύο άτομα που θα πήγαιναν ποτέ στη Λήμνο για SUP, να ξέρεις ότι ο συνάδελφός σου ήδη «τσακώθηκε» από τις αρχές, και έλαβε πρόστιμο 250 ευρώ.

Δεν χρειάζεται να παρατήσεις ακόμα το «όνειρο» όμως. Ο συγκεκριμένος απλά δεν είχε τηρήσει έναν υποχρεωτικό όρο ασφαλείας, που ισχύει για όσους θέλουν να κάνουν θαλάσσια σπορ στα ανοιχτά του νησιού.

Όπως αναφέρει βίντεο στο TikTok. ο συγκεκριμένος λουόμενος έκανε SUP, δηλαδή surfing με κουπί, όταν εντοπίστηκε από το Λιμενικό, που τον υποχρέωσε να επιστρέψει στη στεριά και του επέδωσαν πρόστιμο.

Ο λόγος ήταν πως δεν φορούσε το προβλεπόμενο ατομικό σωσίβιο για αυτές τις δραστηριότητες.

Οι κανόνες για το SUP στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον νόμο, η χρήση του ατομικού σωσιβίου παραμένει απολύτως υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως τους αναβάτες.

Ισχύουν ακόμα οι παρακάτων κανόνες:

Όποια χρήση της σανίδας από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση απαγορεύεται ρητά από το νόμο

Το ίδιο ισχύει και για ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Πάνω στη σανίδα απαγορεύεται η επιβίβαση περισσότερων του ενός ατόμων

Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την ακτογραμμή

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας

Απαγορεύεται όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη θάλασσα

Όλοι οι χειριστές έχουν την υποχρέωση να κινούνται με τρόπο προσεκτικό που να μην παρενοχλεί ή να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους