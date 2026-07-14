Αν είσαι το ένα από τα δύο άτομα που θα πήγαιναν ποτέ στη Λήμνο για SUP, να ξέρεις ότι ο συνάδελφός σου ήδη «τσακώθηκε» από τις αρχές, και έλαβε πρόστιμο 250 ευρώ.
Δεν χρειάζεται να παρατήσεις ακόμα το «όνειρο» όμως. Ο συγκεκριμένος απλά δεν είχε τηρήσει έναν υποχρεωτικό όρο ασφαλείας, που ισχύει για όσους θέλουν να κάνουν θαλάσσια σπορ στα ανοιχτά του νησιού.
Όπως αναφέρει βίντεο στο TikTok. ο συγκεκριμένος λουόμενος έκανε SUP, δηλαδή surfing με κουπί, όταν εντοπίστηκε από το Λιμενικό, που τον υποχρέωσε να επιστρέψει στη στεριά και του επέδωσαν πρόστιμο.
Ο λόγος ήταν πως δεν φορούσε το προβλεπόμενο ατομικό σωσίβιο για αυτές τις δραστηριότητες.
Οι κανόνες για το SUP στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τον νόμο, η χρήση του ατομικού σωσιβίου παραμένει απολύτως υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως τους αναβάτες.
Ισχύουν ακόμα οι παρακάτων κανόνες:
- Όποια χρήση της σανίδας από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση απαγορεύεται ρητά από το νόμο
- Το ίδιο ισχύει και για ανηλίκους κάτω των 15 ετών
- Πάνω στη σανίδα απαγορεύεται η επιβίβαση περισσότερων του ενός ατόμων
- Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την ακτογραμμή
- Η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας
- Απαγορεύεται όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη θάλασσα
- Όλοι οι χειριστές έχουν την υποχρέωση να κινούνται με τρόπο προσεκτικό που να μην παρενοχλεί ή να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους
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