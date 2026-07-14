Υπόθεση Marfin: Τα άλλοθι που δεν έπεισαν και έστειλαν τους δύο κατηγορούμενους στη φυλακή

Αρνήθηκαν, κατά τις απολογίες τους, οι δύο 42χρονοι, ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εμπρηστική φονική επίθεση στην Marfin. Οι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, είναι υπόλογοι ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά από εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε η 3η τακτική ανακρίτρια, με βάση στοιχεία που συνέλεξε η αρμόδια διεύθυνση για το Οργανωμένο Έγκλημα, για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Σύμφωνα με ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, οι 42χρονοι είπαν ότι συμμετείχαν στην πορεία της 5ης Μαϊου 2010 με αφορμή το πρώτο μνημόνιο, δήλωσαν όμως ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε εντός του υποκαταστήματος της τράπεζας εμπρηστικό μηχανισμό.

Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάζει την τζαμαρία της Marfin, φέρεται να υποστηρίζει ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια.

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Ο συγκατηγορούμενος του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στην δικαστική λειτουργό ότι κατά την διάρκεια της πορείας βρισκόταν σε άλλο σημείο από το επίμαχο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους της τράπεζας.

Στην απόφαση της δικαστικής λειτουργού και του εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση των δύο, φαίνεται να βάρυναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορούμενους. Επίσης, η απόφαση προφυλάκισης ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι οι 42χρονοι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.

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Στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί αρκετές δεκάδες φίλοι και αλληλέγγυοι των κατηγορούμενων, οι οποίοι καθ' όλη την διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας φώναζαν συνθήματα προς υποστήριξή τους.

Να σημειωθεί ότι πλην των δύο που απολογήθηκαν σήμερα, η δικαστική λειτουργός εξέδωσε και τρίτο ένταλμα για την υπόθεση, το οποίο είναι σε βάρος της 46χρονης γυναίκας που συνελήφθη στην Βρετανία, η οποία δήλωσε εξαρχής ότι είναι αθώα και ότι θα βρεθεί ενώπιον των αρχών.

Τα στοιχεία για τους 2 που προφυλακίστηκαν θα δοκιμαστούν στην δίκη

Όπως είπε η δικαστική συντάκτρια του MEGA, Ιωάννα Μάνδρου, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, τα στοιχεία για τα δύο άτομα που προφυλακίστηκαν είναι σημαντικά και επαρκούν αλλά θα φανεί αν μπορούν να σταθούν στη δίκη.

Ωστόσο, οι δικαστικές πηγές αναφέρουν πως η 46χρονη ενώ φαίνεται να έχει συμμετοχή στην υπόθεση, δεν φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο.