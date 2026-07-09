Γαλλία - Μαρόκο: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που δείχνει τον προημιτελικό του Μουντιάλ

Η ώρα των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 έφτασε, και όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στο πρώτο από τα τέσσερα μεγάλα ματς της τελικής ευθείας, το Γαλλία - Μαρόκο.

Τον αγώνα Γαλλία - Μαρόκο θα μεταδώσει ζωντανά σήμερα (9/7) η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 23:00.

Γαλλία: Δύσκολο «σκαλοπάτι» για το Μαρόκο στο Μουντιάλ

Οι «μπλε» συνεχίζουν απτόητοι την πορεία τους στη διοργάνωση μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, γράφει το gazzetta.

Στους «16» η Γαλλία βρήκε στον δρόμο της την Παραγουάη και συνάντησε αρκετές δυσκολίες απέναντι στο σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων της. Τελικά τη λύση έδωσε ο Κιλιάν Μπαπέ με μία εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 70’ και το τελικό 1-0 έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του.

Έως τώρα οι Γάλλοι μοιάζει να έχουν την πληρέστερη ομάδα του τουρνουά. Δεν έχουν δεχτεί γκολ στα νοκ άουτ ενώ η τριάδα των Εμπαπέ, Ολίσε, Ντεμπελέ πετάει «φωτιές». H επιλογή να νικήσει η Γαλλία, να σκοράρει ο Εμπαπέ και το Over 2.5 Γκολ βρίσκεται σε απόδοση 4.18 στη Super Ενισχυμένη της Novibet.

Το Μαρόκο βέβαια έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του έως τώρα και δίκαια βρίσκεται για δεύτερη σερί φορά στα προημιτελικά ενός Μουντιάλ. Έκανε την έκπληξη στους «32» και άφησε εκτός την Ολλανδία στη διαδικασία των πέναλτι και στη συνέχεια ο Καναδάς δεν μπόρεσε να του σταθεί εμπόδιο.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουναϊ, που πέτυχε δύο γκολ, τα «λιοντάρια του Άτλαντα» έφτασαν σε μία εμφατική νίκη με 3-0 και τώρα θέλουν να κάνουν άλλη μία υπέρβαση.