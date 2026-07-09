​Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε επιχείρηση στην περιοχή του Ασπροπύργου, σημαίνοντας συναγερμό σε Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ και Τοπική Αυτοδιοίκηση.



Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε επιχείρηση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Εξαιτίας της καύσης των υλικών, οι φλόγες πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα ένας πυκνός, μαύρος καπνός να είναι ορατός από χιλιόμετρα σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγια στον Ασπρόπυργο Αττικής και επιχειρούν 75 #πυροσβέστες 20 οχηματα, 4 ειδικα οχήματα εκ των οποίων 1 βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026



Σύμφωνα με το Orange Press Agency, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Στις 08:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής με οδηγίες αυτοπροστασίας. Σύμφωνα με το, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχειΣτις 08:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - ​Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

​Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν με ενισχυμένες δυνάμεις, 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί και τέσσερα ειδικά οχήματα και συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Έξι άτομα στο νοσοκομείο

Παράλληλα, ασθενοφόρα έχουν ήδη μεταφέρει δύο άτομα στο Θριάσιο. Το ένα εξ αυτών με εγκαύματα. Υπάρχουν πληροφορίες και για διακομιδή και άλλων ατόμων στο Αττικόν.

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί συνολικά πέντε άτομα. Από αυτά, δύο εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ τρεις ακόμη έχουν μεταφερθεί με εγκαύματα χωρίς να έχουν διασωληνωθεί.

Ο ένας από τους τρεις φέρει ελαφρά εγκαύματα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτιμάται ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστεί νοσηλεία. Άλλο ένα άτομο νοσηλεύεται στο Αττικόν.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η ΓΑΔΑ προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκολύνση της πρόσβασης των δυνάμεων.



Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - 112 για απομάκρυνση

Μήνυμα του 112 απεστάλη σε χιλιάδες κατοίκους του λεκανοπεδίου πλησίον του Ασπρόπυργου, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο με ανταλλακτικά νωρίτερα σήμερα.

Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπροπύργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή οδού Μεγαρίδος-Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Άσπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Ασπροπύργου της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή οδού #Μεγαρίδος_Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς #Άσπρόπυργο μέσω οδού #Αγίου_Γεωργίου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 9, 2026