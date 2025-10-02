Μενού

Gazz Floor by Novibet με πρώτη γεύση από Ολυμπιακό - Παναθηναϊκό και special guest Γιάννη Μπουρούση

Το τερέν του Gazz Floor powered by Novibet θα... πατήσει σήμερα ο σπουδαίος Γιάννης Μπουρούσης σε μια special guest εμφάνιση.

Ο Γιάννης Μπουρούσης στο Gazz Floor | Gazzetta.gr
Το Gazz Floor powered by Novibet έκανε πρεμιέρα και σήμερα έρχεται ακόμα πιο δυνατό!

Ο επί σειρά ετών αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας Γιάννης Μπουρούσης, με λαμπρή καριέρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και όχι μόνο θα... γεμίσει με την παρουσία του το στούντιό μας!

