Gazz Floor by Novibet με πρώτη γεύση από Ολυμπιακό - Παναθηναϊκό και special guest Γιάννη Μπουρούση

Το Gazz Floor powered by Novibet έκανε πρεμιέρα και σήμερα έρχεται ακόμα πιο δυνατό!
Ο επί σειρά ετών αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας Γιάννης Μπουρούσης, με λαμπρή καριέρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και όχι μόνο θα... γεμίσει με την παρουσία του το στούντιό μας!
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Το σκάνδαλο που καίει την Κοβέσι, η συμφωνία του Τάκη με τα σούπερ μάρκετ και ο Τσίπρας στη Σορβόνη
- Τουρίστριες αγανακτούν στο TikTok για τους Έλληνες: «Είναι φυσιολογικό εδώ να μάς κοιτάτε επίμονα;»
- Γιάννης Μπέζος: «Αυτά είναι κονσομασιόν, αμερικανιές της πλάκας, η κακή εκδοχή της σόουμπιζ»
- Στα 2,5 εκατ. ευρώ πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη: Τι λέει η κόρη του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.