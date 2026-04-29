Το Gazzetta στη Bilbao Arena: Τι σημαίνει το μήνυμα στις φανέλες που θα μοιράσουν οι Βάσκοι

Η Bilbao Arena θα είναι κατάμεστη για τον δεύτερο τελικό με τον ΠΑΟΚ (29/4, 21:00), και το Gazzetta παρουσίασε τις ετοιμασίες στο γήπεδο, το οποίο θα φιλοξενήσει τον σπουδαίο αγώνα για τον τίτλο στο FIBA Europe Cup.

Οι οικοδεσπότες Βάσκοι έχουν ετοιμάσει μια σειρά από δράσεις ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ. Αρχικά, θα μοιραστούν ειδικά μπλουζάκια σε κάθε θεατή που θα βρεθεί στο γήπεδο. Κάθε φίλαθλος της Μπιλμπάο που θα έρθει στο γήπεδο θα βρει στη θέση του ένα επετειακό t-shirt, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο μωσαϊκό στις εξέδρες.

