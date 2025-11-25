Το Gazzetta «υποδέχτηκε» στο ξενοδοχείο τη Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε αυτόγραφα ο Βινίσιους

Λίγο μετά τις 7.10μμ, το πούλμαν με την αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τα υπόλοιπα πούλμαν και βανάκια με όλα τα άλλα μέλη της «Βασίλισσας» έφτασαν σε ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγγρού όπου θα καταλύσουν ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό (22.00, LIVE στο Gazzetta, Cosmote Sport2, Mega) ο Φάληρο για τη League Phase του Champions League.

Δεκάδες παιδάκια με τους γονείς τους, αλλά και εν Ελλάδι φίλοι της Ρεάλ βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα ασφαλείας προκειμένου να δουν από κοντά και να βγάλουν μια φωτογραφία τα μεγάλα αστέρια των Μαδριλένων.

