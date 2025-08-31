Γεωργία - Ελλάδα: Η Εθνική ψάχνει τη νίκη που θα «κλειδώσει» την πρόκριση

Γεωργία - Ελλάδα σήμερα στις 15:00 (ΕΡΤ News / Novasports Start) για την 3η αγωνιστική του EuroBasket, με την Εθνική να αναζητά την τρίτη της νίκη στον όμιλο που ουσιαστικά θα κλειδώσει την πρόκριση και θα την κρατήσει φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Μετά από τη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στην Ιταλία, και τη χθεσινή άνετη επικράτηση επί της Κύπρου, η Ελλάδα είναι η μοναδική ομάδα με 2-0 στον Γ' Όμιλο. Αντίθετα, η Γεωργία, νίκησε την Ισπανία και στη συνέχεια ηττήθηκε από τους Ιταλούς, παραμένοντας όμως σε τροχιά πρόκρισης και καλού πλασαρίσματος.

Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στην αποστολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που μαζί με τον Κώστας Σλούκα, προφυλάχθηκαν από τον Βασίλη Σπανούλη στο παιχνίδι με την Κύπρο.

Γεωργία - Ελλάδα: Τα ρόστερ των δύο ομάδων

Το πρόγραμμα της ημέρας στο Ευρωμπάσκετ

Σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου, θα διεξαχθούν οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής για τον Γ' και τον Δ' όμιλο. Αντίστοιχα ο Α' και ο Β' όμιλος, έχουν ρεπό. Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

15:00 Γεωργία - Ελλάδα, Novasports Start - ERTNEWS

15:00 Σλοβενία - Βέλγιο, Novasports 4

18:00 Ισραήλ - Γαλλία, Novasports 4

18:15 Ισπανία - Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία - Ισλανδία, Novasports 4

21:30 Βοσνία - Ιταλία, Novasports Start - ΕΡΤ1