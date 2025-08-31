Γεωργία - Ελλάδα LIVE: Ο 3ος αγώνας της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ

Την τρίτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ αναζητά σήμερα η Εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει τη Γεωργία. Η αναμέτρηση Γεωργία - Ελλάδα κάνει τζάμπολ στις 15:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Stars όσο και από το ERT News. Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξη.

Παρακολουθείστε την εξέλιξη της αναμέτρησης και από το LIVE του Gazzetta.gr.

Γεωργία - Ελλάδα: Τα ρόστερ των δύο ομάδων

Το πρόγραμμα της ημέρας στο Ευρωμπάσκετ

Σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου, θα διεξαχθούν οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής για τον Γ' και τον Δ' όμιλο. Αντίστοιχα ο Α' και ο Β' όμιλος, έχουν ρεπό. Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

15:00 Γεωργία - Ελλάδα, Novasports Start - ERTNEWS

15:00 Σλοβενία - Βέλγιο, Novasports 4

18:00 Ισραήλ - Γαλλία, Novasports 4

18:15 Ισπανία - Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία - Ισλανδία, Novasports 4

21:30 Βοσνία - Ιταλία, Novasports Start - ΕΡΤ1