Μία Εθνική ομάδα έτοιμη για μεγάλα πράγματα! Η Ελλάδα συνέχισε τις υψηλές πτήσεις στον όμιλο της Κύπρου, συντρίβοντας τη Γεωργία με 94-53 και κάνοντας το «3 στα 3», παραμένοντας στην κορυφή και πλέον θα παίξει για την κορυφή και το καλύτερα «σταύρωμα» στα νοκ άουτ, τόσο στους «16» που βρίσκεται ήδη, όσο και στους «8» που ευελπιστεί να βρίσκεται.

Η ελληνική ομάδα «χτύπησε» τους Γεωργιανούς εκεί που θεωρητικά υπερτερούσαν. Κοντά στο καλάθι. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μοιάζει ασταμάτητος (27 πόντους με 9/11 σουτ και 8 ριμπάουντ) και τον Ντίνο Μήτογλου (17 πόντους) να κερδίζει τις μάχες και στις δύο πλευρές του παρκέ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να δίνει λύσει (14 πόντοι, 4 ασίστ), η Ελλάδα δεν άφησε κανέναν περιθώριο στους αντιπάλους της φτάνοντας άνετα στη νίκη.

Με την άμυνα να είναι κάπου σεμιναριακή και τη συγκέντρωση στα ύψη, οι διεθνείς από το ξεκίνημα του αγώνα έδειξαν τις διαθέσεις τους, ανεβάζοντας στο τρίτο δεκάλεπτο την υπέρ τους διαφορά πάνω από τους 30 πόντους.

Η Εθνική κέρδισε τη μάχη των ριμπάουντ (35 έναντι 31), είχε εξαιρετική δημιουργία (28 ασίστ) ενώ εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τα λάθη των Γεωργιανών (πήρε 26 πόντους από λάθη αντιπάλων). Από την άλλη οι Γεωργιανοί έπαιξαν δίχως τον Μπιτάντζε, ενώ ο Σενγκέλια πάτησε παρκέ μόλις για 3:53.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94.

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι (0/7 σουτ), Μαμουκελασβίλι 14 (5/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή), Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11 (5/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Σανάτζε 11 (2), Κορσάντια 8 (5 ριμπάουντ), Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3 (1/7 σουτ, 5 ασίστ), Οτσχικίτζε

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Σλούκας 4 (6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κατσίβελης 6 (2), Σαμοντούροβ 4, Γ. Αντετοκούνμπο 27 (8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές)