Γερμανία - Φινλανδία LIVE: Ο 1ος ημιτελικός του EuroBasket 2025

Γερμανία - Φινλανδία LIVE σήμερα στις 17:00 με στόχο μια θέση στον τελικό.

Γερμανία - Φινλανδία LIVE
Γερμανία - Φινλανδία | FIBA
Γερμανία - Φινλανδία για μία θέση στον μεγάλο τελικό του Ευρωμπάσκετ! O ημιτελικός στη Ρίγα, αρχίζει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta.

Γερμανία εναντίον Φινλανδίας, ή αλλιώς το φαβορί απέναντι στη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Από τη μία πλευρά η αήττητη -παγκόσμια πρωταθλήτρια- Γερμανία των Φρανζ Βάγκνερ, Ντένις Σρέντερ και Ντάνιελ Τάις και από την άλλη η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν, του Μίκαελ Γιάντουνερ και του Σάσου Σάλιν.

Οι Galacticos του Gazzetta παίζουν μπάλα καθημερινά στο YouTube!

Νικολακόπουλος, Τσακίρης, Αθανασίου, Σουντουλίδης, Βλαχόπουλος και ο Κώστας Ψάρρας σε ρόλο προπονητή, live καθημερινά στις 14:00 με ρεπορτάζ, κουβέντα και αναλύσεις για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη και όλη την αθλητική επικαιρότητα.

Γερμανία - Φινλανδία Live streaming

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στην πρώτη φάση των ομίλων με τη Γερμανία να επικρατεί με το εντυπωσιακό 91-61.


 

