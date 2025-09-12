Γερμανία - Φινλανδία LIVE: Ο 1ος ημιτελικός του EuroBasket 2025

Γερμανία - Φινλανδία για μία θέση στον μεγάλο τελικό του Ευρωμπάσκετ! O ημιτελικός στη Ρίγα, αρχίζει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta.

Γερμανία εναντίον Φινλανδίας, ή αλλιώς το φαβορί απέναντι στη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Από τη μία πλευρά η αήττητη -παγκόσμια πρωταθλήτρια- Γερμανία των Φρανζ Βάγκνερ, Ντένις Σρέντερ και Ντάνιελ Τάις και από την άλλη η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν, του Μίκαελ Γιάντουνερ και του Σάσου Σάλιν.

Γερμανία - Φινλανδία Live streaming

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στην πρώτη φάση των ομίλων με τη Γερμανία να επικρατεί με το εντυπωσιακό 91-61.



