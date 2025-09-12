Μενού

Γερμανία - Φινλανδία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Γερμανία εναντίον Φινλανδίας σήμερα (12/09) στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket 2025. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Φινλανδία - Ευρωμπάσκετ
Ο Λάουρι Μάρκανεν της Φινλανδίας στο Ευρωμπάσκετ 2025 | ΑΠΕ-ΜΠΕ/TOMS KALNINS
  • Α-
  • Α+

Γερμανία κόντρα στη Φινλανδία σήμερα (12/09) στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και την ΕΡΤ1 και live από το Reader.gr.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές απέκλεισαν στους «8» τη Σλοβενία επικρατώντας με 99-91, έχοντας ως κορυφαίους τους Βάγκνερ (23 π.), Σρέντερ (20 π.) και Τάις (15π. - 9 ριμπ).

Απέναντί τους, η έκπληξη της διοργάνωσης η τρομερή Φινλανδία, που κέρδισε στα προημιτελικά την Γεωργία με 93-79, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Μάρκανεν (17π.), Γιάντουνεν (19π.) και Σάλιν (14π.) και βρίσκεται στην τετράδα για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Στον δεύτερο ημιτελικό (Novasports Start - ΕΡΤ1, 21:00) αναμετρώνται η Εθνική μας ομάδα με την Τουρκία.

EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00, Μικρός τελικός: Novasports Start - ΕΡΤ1

21:00, Τελικός: Novasports Start - ΕΡΤ1

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ