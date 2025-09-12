Γερμανία - Φινλανδία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Γερμανία κόντρα στη Φινλανδία σήμερα (12/09) στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και την ΕΡΤ1 και live από το Reader.gr.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές απέκλεισαν στους «8» τη Σλοβενία επικρατώντας με 99-91, έχοντας ως κορυφαίους τους Βάγκνερ (23 π.), Σρέντερ (20 π.) και Τάις (15π. - 9 ριμπ).

Απέναντί τους, η έκπληξη της διοργάνωσης η τρομερή Φινλανδία, που κέρδισε στα προημιτελικά την Γεωργία με 93-79, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Μάρκανεν (17π.), Γιάντουνεν (19π.) και Σάλιν (14π.) και βρίσκεται στην τετράδα για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Στον δεύτερο ημιτελικό (Novasports Start - ΕΡΤ1, 21:00) αναμετρώνται η Εθνική μας ομάδα με την Τουρκία.

EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00, Μικρός τελικός: Novasports Start - ΕΡΤ1

21:00, Τελικός: Novasports Start - ΕΡΤ1