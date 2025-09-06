Κάνοντας στην τέταρτη περίοδο επιμέρους σκορ 33-7 (!) η Γερμανία επιβλήθηκε με 85-58 της αξιόμαχης Πορτογαλίας και πήρε το εισιτήριο για το προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ.

Οι Γερμανοί σούταραν με 1/24 τρίποντα για 2,5 περιόδους και έτσι έδωσαν το δικαίωμα στους Πορτογάλους να ελπίζουν. Αλλά τα μεγάλα σουτ του Μάοντο Λο έδωσαν τη λύση και στο τέταρτο δεκάλεπτο ήρθε το ξέσπασμα των Γερμανών, που επικράτησαν με 85-58 και προκρίθηκαν στην οκτάδα του EuroBasket 2025.

Με τους Γερμανούς να περιμένουν πλέον τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία - Σλοβενία στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

