Τουρκία - Γερμανία: Πότε είναι ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

Γερμανία εναντίον Τουρκίας στον μεγάλο τελικό του Ευρωμπάσκετ με στόχο την πρώτη θέση στην Ευρώπη!

Το μεγάλο παιχνίδι για το χρυσό μετάλλιο, στη Ρίγα, θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Start όσο και από την ΕΡΤ1.

Η Γερμανία, έκανε επίδειξη δύναμης στον 1ο ημιτελικό επικρατώντας με 98-86 της Φινλανδίας και παραμένει αήττητη στο φετινό τουρνουά καθώς έχει μόνο νίκες τόσο στον όμιλό της όσο φυσικά και στα νοκ άουτ παιχνίδια. Αντίστοιχα, η Τουρκία επιβλήθηκε άνετα της Ελλάδας, στο δεύτερο παιχνίδι.

Οι δύο ομάδες είναι και οι μοναδικές αήττητες στη φετινή διοργάνωση, ενώ θα συναντηθούν για πρώτη φορά σε μεγάλο τελικό.