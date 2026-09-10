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Για 2+1 χρόνια υπέγραψε ο Αλγκουαθίλ με τον Ολυμπιακό

Ο Βάσκος τεχνικός έπιασε άμεσα δουλειά στον Ρέντη, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να του δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του και να περιμένει να οδηγήσει ξανά τους «ερυθρόλευκους» στον δρόμο των επιτυχιών.

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Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
| Shutterstock
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Με συμβόλαιο 2+1 ετών αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, σε μια συμφωνία που αποτυπώνει την πίστη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις δυνατότητες του 55χρονου Βάσκου προπονητή.

Η αρχική συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορούσε συνεργασία διάρκειας δύο ετών, ωστόσο στην τελική συμφωνία προστέθηκε και ο επιπλέον χρόνος, μέσω οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν.

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