Γιώργος Μαζωνάκης: Οι συλλήψεις των γιατρών για θανατηφόρο έκθεση, οι αντιφάσεις και τα νέα στοιχεία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η είδηση του οποίου σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε σύλληψη μετατράπηκαν οι προσαγωγές των δύο γιατρών το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης. Προηγήθηκαν οι έρευνες των Αρχών τόσο στο ιατρείο όσο και το σπίτι τους.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξήλθαν από τις εγκαταστάσεις της κλινικής έχοντας στα χέρια τους πολύτιμο αποδεικτικό υλικό, το οποίο εσωκλείεται σε τέσσερις ογκώδεις φακέλους και μία ειδική σακούλα συλλογής πειστηρίων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα μεταφέρθηκαν άμεσαστα υπηρεσιακά οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε ετοιμότητα ακριβώς μπροστά από την είσοδο της κλινικής.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες συνεχίστηκαν και στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Στο σημείο βρέθηκε και η αδερφή του.

Αν και η νεκροψία-νεκροτομή ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Πέμπτης, μετατέθηκε τελικά για το πρωί της Παρασκευής (11/09). Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του τραγουδιστή, προκειμένου να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος που θα παραστεί στη διαδικασία για τη διευκρίνιση των ακριβών αιτίων θανάτου.

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τα νέα στοιχεία στην υπόθεση

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο.

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Πρόκειται για στοιχείο που, όπως επισημάνθηκε, αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί με ακρίβεια αν η κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώθηκε πριν ή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών νωρίτερα σήμερα (10/09), εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν παθολόγος και ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα κατά τα έτη 2024 και 2025. Κατά το χρόνο των επιτόπιων ελέγχων αυτών δεν διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, που συστεγάζονταν.

Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ποτέ σε ιατρεία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ, εκτός από τον έλεγχο που διενεργεί για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πραγματοποιεί και αυτεπάγγελτους απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους και αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.

Επιπρόσθετα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι : «Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ποτέ σε ιατρεία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών».

Πόση ώρα ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το πρώτο πολύ σημαντικό εύρημα -κατά τα στελέχη της ασφάλειας Αθηνών – είναι η ώρα άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

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Αν και η γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι το ραντεβού με τον τραγουδιστή ήταν προγραμματισμένο για τις 16.00 και ότι εκείνος καθυστέρησε περίπου 30 λεπτά, μέσα από βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική περίπου στη 1 το μεσημέρι.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μεταφορά του με... καρέκλα και η μαρτυρία του διασώστη του ΕΚΑΒ

Την ίδια στιγμή, βίντεο και πληροφορίες από τη στιγμή της μεταφοράς του από την κλινική στο ΕΚΑΒ αποκαλύπτουν ότι ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε με καρέκλα, ενώ ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν τον συνόδευσε κατά την έξοδό του από την κλινική.

Όπως φαίνεται μέσα όσα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, αρχικά στο σημείο έφτασε διασώστης σε μηχανή και στη συνέχεια ασθενοφόρο.

Αν και η νεκροψία-νεκροτομή ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Πέμπτης, μετατέθηκε τελικά για το πρωί της Παρασκευής (11/09).

Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του τραγουδιστή, προκειμένου να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος που θα παραστεί στη διαδικασία για τη διευκρίνιση των ακριβών αιτίων θανάτου.

Ο διασώστης του ΕΚΑΒ μάλιστα, που μετέφερε τον τραγουδιστή, παραχώρησε συνέντευξη στο Star, περιγράφοντας όλα όσα έζησε από όταν έφτασε στο σημείο, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή.

«Στα πρώτα ένα ή δύο λεπτά, στο πλαίσιο του ιστορικού που λαμβάναμε, από τους γιατρούς που ήταν στην κλινική, τότε καταλάβαμε ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν το ξέραμε μέχρι τότε», είπε αρχικά ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος.

«Οι γιατροί ήταν ήρεμοι και επαγγελματίες, δε μας είπαν κάτι παραπάνω, μας είπαν ότι πήγε να κάνει μία θεραπεία, ότι πριν ξεκινήσει έπαθε καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκινήσανε κι αυτοί να κάνουνε προσπάθειες αναζωογόνησης» ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέχεια.

Σε ερώτηση αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τις αισθήσεις του ο διασώστης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και ότι είχε ήδη υποστεί την καρδιακή ανακοπή.

«Προφανώς ήταν ωχρός,δεν είχε οξυγονωθεί ο άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:«Ξεκίνησαν τα παιδιά να κάνουν συμπιέσεις και εμφυσήσεις με τον εξοπλισμό το δικό μας, χορηγήσαμε και οξυγόνο είδαμε ότι είναι πιο σκόπιμο να φύγουμε γρήγορα από το σημείο δεν είχαμε να προσφέρουμε κάτι περισσότερο εκεί».